Рабочее движение по путепроводу в Колпино запустят в декабре

Рабочее движение по путепроводу на Оборонной улице в Колпино будет запущено в декабре 2019 года. Об этом заявили в ЗАО «АБЗ-Дорстрой» — компания является подрядчиком строительства объекта.

При этом плановый срок ввода в эксплуатацию — середина 2020 года. Протяженность дороги составляет 4,7 км. Путепровод над железнодорожными путями позволит снизить нагрузку с дорожной сети Колпино.

Напомним, что стоимость работ второго этапа реконструкции Оборонной улицы в Колпино, от Заводского проспекта до Лагерного шоссе, включая путепровод через железнодорожные пути Московского направления, составляет около 4 млрд руб.