Diageo купила производителя «безалкогольного алкоголя» Seedlip

В среду один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков, британская Diageo объявила о покупке контрольного пакета акций компании Seedlip, которая производит безалкогольные дистиллированные напитки, по вкусу похожие на алкоголь. Условия сделки, в том числе ее сумма и доля, которая теперь будет принадлежать Diageo, не сообщаются. В 2016 году Diageo уже инвестировала в Seedlip, приобретя тогда 20-процентную долю в компании.

Seedlip была создана в 2015 году британцем Беном Брэнсоном, который экспериментировал над созданием горького и по вкусу похожего на алкоголь напитка, который при этом алкоголя бы не содержал. В результате была создана линейка дистиллированных безалкогольных напитков с травами, цитрусами и др., которые теперь продаются более чем в 25 странах, в том числе США, Германии, Италии и Швеции. Бутылка такого напитка стоит £27 ($33), что сопоставимо с ценой бутылки джина. Господин Брэнсон сохранит миноритарную долю в Seedlip и останется директором компании.

Покупка Seedlip — еще один пример того, как производители алкоголя реагируют на продолжающееся снижение его потребления и распространение моды на здоровый образ жизни. Кроме того, Diageo известна стремлением инвестировать в небольшие бренды, отвечающие новым вкусам потребителей и трендам: так, через свое венчурное подразделение компания инвестировала более $73 млн в 15 подобных брендов.

Яна Рождественская