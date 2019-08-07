В АИЖК Татарстана введено наблюдение по иску банка «Союз»

Арбитражный суд Татарстана 5 августа ввел процедуру наблюдения в отношении оператора «ДОМ.РФ» и ипотечных программ в республике АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» (АИЖК Татарстана).

Инициатором выступил банк «Союз», заявивший требования к АИЖК Татарстана на 47,8 млн руб., из которых 47,5 млн руб. составляет просроченная задолженность по договорам купли-продажи закладных, сообщает «Интерфакс».

В декабре 2017 года банк вернул АИЖК Татарстана ранее приобретенные у него закладные заемщиков (стороны заключили соглашение об их возврате), однако денег за них не получил. «Союз» в 2018 году подтвердил долг в Арбитражном суде Москвы.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 96,67% акций АИЖК Татарстана владеет республиканское Минземимущества. При этом ООО «Группа "Дар"» Андрея Симакова управляет АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», 31,39% в уставном капитале которого принадлежит АИЖК Татарстана. Господин Симаков до весны 2019 года несколько лет был одновременно гендиректором АИЖК Татарстана и «Ипотечного агентства Республики Татарстан».

В 2017 году АИЖК Татарстана получило 802,3 млн руб. чистого убытка против прибыли в размере 170 тыс. руб.

С января 2019 года Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск Интехбанка о взыскании с АИЖК Татарстана задолженности в размере 896 млн рублей по договорам уступки прав требований и договорам купли-продажи закладных.

"Ъ-Казань"