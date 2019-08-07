Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах сообщили более 5 тыс. человек.
О проблемах с лентой новостей говорят 73% пользователей, на проблемы со сториз жалуется 20%, о сбоях при попытке войти в аккаунт говорят 5%. Жалобы поступают из Великобритании, Испании, Италии, Германии и России.
Ранее проблемы в работе Instagram произошли 6 августа. Больше всего жалоб поступало на обновление ленты новостей.
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