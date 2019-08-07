Продажи автомобилей в Петербурге замедлили рост

За первые шесть месяцев текущего года петербургскими автодилерами было реализовано 59,5 тыс. машин. Данный результат лишь на 0,3% выше, чем был получен за период с января по июнь 2018 года.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», 20 ведущих автомобильных дилеров контролируют более 80% авторынка города. В первую тройку входят ГК «Рольф», ГК «Максимум» и «Аларм-Моторс». Объем продаж у лидера за отчетный период вырос на 1,7%.

Как пояснил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, на динамике рынка сказалось завершение продаж легковых автомобилей марки Ford.