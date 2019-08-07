В Сочи проводят проверку по поводу гибели трехмесячного мальчика

Следователи Лазаревского района Сочи СКР по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку по факту смерти трехмесячного ребенка. По данным ведомства, он поступил в реанимацию в истощенном состоянии 29 июня. В больнице мальчик скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и изучаются условия его жизни. Следствие предполагает, что, возможно, имелись нарушения содержания его законных интересов. Кроме того в рамках проверки будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

Василий Хитрых