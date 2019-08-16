Место силы и славы

Самый великий неаполитанский гранд-отель, где жили и любили от Оскара Уайльда до Билла Клинтона, Grand Hotel Vesuvio сегодня все еще сохранил свою силу не просто роскошного места, но практически культурной институции

Русские люди недооценивают Неаполь и даже побаиваются его. Им кажется, что тут с ними случится все самое плохое, что только может произойти на улицах города. Это совершенно не так, но даже тем, кого не переубедить, хочется сказать одну вещь: в Неаполе есть Кьяйя и Санта-Лючия, и это вполне респектабельные места, где исторически живут самые богатые семьи итальянского юга. И вот как раз посредине всей этой прекрасной буржуазной неаполитанской жизни, на Лунгомаре Карачоло, и стоит Grand Hotel Vesuvio.

Посредине в прямом смысле этого слова: прямо напротив него — Borgo dei Marinari с его мариной и самый старый неаполитанский замок Castel dell’Ovo, на острове, соединенном насыпью с берегом, откуда, собственно, и начался Неаполь. Замок стоит буквально напротив фасада отеля, и из окон номера видишь сначала его, за ним в дымке — Капри, а если повернуть голову — то, конечно, Везувий. И это будет вид, нарисованный за последние как минимум четыре века всеми, от Клода Лоррена до Энди Уорхола, вид, прекрасней которого придумать сложно. За один только этот вид Grand Hotel Vesuvio можно было бы полюбить. Но видом дело не ограничивается.

Фото: пресс-служба отеля

Фасад, который выходит на набережную, ни на какую такую богатую историю не намекает. Это послевоенный фасад, пристроенный после бомбежек, разрушивших прежний,— как выглядел Неаполь, когда туда вошли союзники, хорошо описано в «Шкуре» Курцио Малапарте. Но внутри прекрасно сохранилось все великолепие, и стоит войти, как срабатывает эффект, который отличает все большие исторические отели, поддерживающие свои интерьеры в относительной неприкосновенности,— литературно-киношный эффект попадания в мир, которым была Европа начала XX века, когда тут развивался роман Оскара Уайльда и Альфреда «Бози» Дугласа, когда тут умирал Энрике Карузо. Вереница чудных салонов — с гобеленами, коллекционным фарфором в горках красного дерева, обтянутыми шелком диванами, наивными неаполитанскими пейзажами неизвестных художников XVIII века, книгами, среди которых чего только нет, от издания стихов Кольриджа XIX века до путеводителя по ресторанам гранд-отелей Италии начала 90-х годов XX века.

На каждом этаже стоит антикварная мебель и висят картины, но комнаты, против ожидания, не перегружены историческими предметами и аллюзиями. Здесь яркие неаполитанские сочетания насыщенного розового и золотисто-лимонного, паркетный пол (большая редкость и радость), неизбежный мрамор в ванной, но нет давящей атмосферы музея-квартиры. Ну и балкончик и вид на Неаполитанский залив.

Но, конечно, самый сумасшедший вид тут с террасы ресторана Caruso наверху. Он совершенно затмевает сдержанную, чинную итальянская еду. Завтрак, где к обычному итальянскому изобилию еще добавлены sfogliatelle, наркотические неаполитанские штуки типа пирожных со сладкой рикоттой внутри, устроен в ресторане внизу — но с тем же видом на море, набережную и Castel dell’Ovo.

Помимо всех красот, в этом отеле есть еще одна примечательная анимация для людей с воображением и некоторым представлением об истории: здесь вокруг тебя не то чтобы оживает, но как-то немного гальванизируется вся сила и слава этого великого города, как будто бы тут сконцентрировано все, от Кумской сивиллы до Королевства обеих Сицилий, от Мюрата до Малапарте. Эта бытовая магия, которая срабатывает во многих местах Неаполя, в Grand Hotel Vesuvio удачно соединяется с полнейшим комфортом. И это идет ей только на пользу.