Восстановительные работы в Иркутской области могут не завершить к холодам

Строительно-восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с несколькими семьями, пострадавшими от паводка. По словам главы государства, в Иркутской области «никак не могут начать нормальную системную работу», поэтому есть вероятность, что строительные работы не завершатся до наступления холодов. «Кому на вторичном рынке — тем проще, кому нужно строить — конечно, могут к холодам не успеть. Стараются по максимуму все сделать. В любом случае все будет достроено. Вопрос только в сроках»,— сказал Владимир Путин, отметив, что график строительных работ сместился из-за второй волны наводнения.

Пострадавшие спросили главу государства, будет ли восстановлен город Тулун, который сильнее всего пострадал во время обоих волн паводка. Господин Путин ответил, что строительство будут вести в безопасных от подтопления местах, создавая новые производства и рабочие места. «Где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Зачем каждый год проходить через эти испытания?» — сказал президент.

Николай Воронов