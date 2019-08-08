«Полюс» заработал на объемах

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» Саида Керимова в первом полугодии снизила скорректированную чистую прибыль на 11%, несмотря на рост реализации. Показатель EBITDA увеличился на 29%, до $1,092 млрд. Топ-менеджмент подтвердил прогноз производства на 2019 год — 2,8 млн унций золота, что примерно на 17% больше, чем в 2018 году.

Чистая прибыль «Полюса» в первом полугодии сократилась на 11%, до $608 млн, следует из отчетности компании по МСФО. EBITDA выросла на 29%, до $1,092 млрд. За второй квартал EBITDA выросла на 24%, до $604 млн. Рост был обусловлен в том числе увеличением объема реализации золота на 20%, до 685 тыс. унций.

За первое полугодие выручка увеличилась на 19%, до $897 млн, вследствие увеличения объема производства аффинированного золота и реализации флотоконцентрата до 57 тыс. унций против 22 тыс. унций в первом квартале 2019 года.

Прирост производства произошел за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа (Магаданская область) и роста объемов переработки руды на Олимпиадинском (Красноярский край) и Вернинском (Иркутская область) месторождениях.Компания сократила капитальные затраты в первом полугодии на 37%, до $253 млн. Во втором квартале капитальные затраты при этом выросли на 56%, до $154 млн.

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA выросло до 1,7x против 1,5х на конец первого квартала.

«„Полюс“ сохраняет фокус на реализации возможностей органического роста в рамках текущего портфеля активов и подтверждает прогноз производства на 2019 год на уровне порядка 2,8 млн унций золота»,— прокомментировал результаты генеральный директор компании Павел Грачев. В прошлом году компания произвела около 2,4 млн унций. Совет директоров планирует рекомендовать дивиденды за первое полугодие в общем размере $328 млн, что составляет 30% от показателя EBITDA за первое полугодие.

По данным Союза золотопромышленников России, «Полюс» по итогам 2018 года и первого квартала этого года является лидером в стране по производству золота. В прошлом году компания произвела 75,75 т, а в первом квартале — 18,68 т.

Евгений Зайнуллин