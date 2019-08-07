В Краснодаре будут ремонтировать пути на Дмитриевской дамбе

С 8 по 13 августа пройдет ремонт трамвайных путей на Дмитриевской дамбе, до 30 сентября будет ограничено движение транспорта поочередно по одной из полос данной улице перед пересечением с Садовой и Горького (вблизи остановки). Как сообщают в мэрии Краснодара, работы будут проводить специалисты МУП «КТТУ»

По данным управления, на данном участке износились стрелочные переводы, которые необходимо периодически менять. Также в течение двух месяцев специалисты КТТУ поочередно заменят асфальтобетонное покрытие на дорожных полосах вдоль трамвайных путей.

В связи с этим с 8 по 13 августа трамваи № 6 и № 7 будут курсировать через Кооперативный рынок по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее обычным маршрутом до улицы Димитрова. Трамваи № 3 и № 21 поедут вечером также по Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала «Краснодар-1». В дневные часы маршруты трамваев № 3 и № 21 останутся прежними.

Василий Хитрых