Челябинск не выпустят за границы

Специалисты московского института «Гипрогор» представили проект генерального плана Челябинска до 2039 года. Согласно документу, город будет развиваться без изменения действующих границ и с учетом агломерации. Потенциал жилой застройки внутри Челябинска — 2 тыс. га и 17 млн кв.м, за его пределами — 4,5 тыс. га и 13,7 млн кв.м. Планируется восстановить разорванную промпредприятиями и дорогами общественно-жилую зону города за счет развития транспортного, центрально-городского и природно-рекреационного «каркасов», которые предусматривают создание районных центров, расширение парковых зон и скоростной трамвай. По мнению экспертов, проект является очередной трансформацией морально устаревшего плана 1967 года и не несет в себе ничего кардинально нового, более того, он основан на неверных прогнозах о росте численности населения.



Разработчики нового генерального плана Челябинска — специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва) — представили местным экспертам и общественникам проект документа, который определит градостроительную политику регионального центра до 2039 года. Заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Самсонов сообщил на «круглом столе», посвященном этому вопросу, что создатели проекта представили четыре концепции развития города, три из которых предусматривали расширение существующих границ. В результате выбрали четвертый вариант — без увеличения площади.

По словам главного инженера проектов института «Гипрогор» Владислава Татарникова, в границах города было выявлено около 2 тыс. га свободной и условно свободной территории, которую можно ввести в градостроительный оборот и построить там не менее 17 млн кв.м жилья.

Также разработчики, рассматривавшие город с учетом агломерационного развития, проанализировали пригородные территории, где потенциал составляет 4,2 тыс. га и 13,7 млн кв.м жилой недвижимости. «Это говорит о том, что город имеет достаточный территориальный потенциал для развития. С учетом текущих темпов строительства реализовать его удастся за 19–20 лет»,— сообщил господин Татарников.

Проект генплана основан на базовом варианте прогноза численности населения Челябинска, согласно которому к 2039 году число горожан вырастет на 115 тыс., до 1,3 млн человек. Для достижения показателя необходимо соблюдение трех условий: роста рождаемости, миграционного прироста на уровне 4 тыс. человек в год и снижения смертности. Сегодня город занимает площадь в 50 тыс. га. По словам разработчиков, его специфика в том, что всего лишь пятую часть занимают жилая и общественная застройки (селитебная территория), при этом 24% — это зона промышленных предприятий (около 10 тыс. га). В других крупных городах страны этот показатель составляет не более 10%. По мнению разработчиков, потенциал использования промышленных территорий — не менее 500 га, но необходима дополнительная инвентаризация.

Одна из главных проблем Челябинска — «разорванная» селитебная территория, разделенная заводами, автомобильными и железными дорогами, с большим числом жилых анклавов, слабо связанных с основным ядром города. Восстановить «территориальную связность» Челябинска планируется путем развития трех каркасов: центрально-городского, транспортного и природно-рекреационного. Так, центрально-городской каркас предусматривает создание нескольких отдельных районных центров («подцентров»), насыщенных дополнительными общественно-деловыми функциями.

В части транспортного каркаса разработчики генплана поддержали «существующие решения»: строительство западного обхода города, развитие сети транспортно-пересадочных узлов, развитие меридиональных связей между крупнейшими магистралями для вывода грузовиков из центра. Метрополитен в Челябинске, по мнению проектировщиков, «если и стоит развивать, то в отдаленной перспективе. По их мнению, основной акцент должен быть смещен на легкий рельсовый транспорт: в генплане предусмотрена линия скоростного трамвая длиной 30 км (маршрут: проспект Победы — ж/д вокзал — ул. Дзержинского — Копейское шоссе, вторая ветка: ж/д вокзал — Свердловский тракт — ул. Монтажников), при этом 25 км пройдет по уже существующим путям.

Природно-рекреационный каркас подразумевает создание общегородского «паркового ансамбля поймы реки Миасс», связывающего городской и Каштакский боры; обустройство лесопарковых зон вокруг городских озер Смолино, Первое и Шершневское водохранилище; создание зеленых защитных полос и бульваров вдоль основных магистралей и промпредприятий. Площадь зеленых насаждений общего пользования должна увеличиться с 5 до 7,4 кв.м на человека.

В части развития социальной инфраструктуры в проекте генплана предусмотрено строительство 61 школы на 74,6 тыс. мест, 117 детсадов на 22,5 тыс. человек и 19 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Среди проблем и сдерживающих факторов разработчики генплана назвали экологию и изношенную инженерную инфраструктуру, при этом для реализации потенциала потребуется увеличить снабжение ресурсами: по электричеству на 184 МВт, воде — на 65 тыс. м/сутки, теплу — на 1 тыс. Гкал/час. Негативные экологические факторы — это загрязнение воздуха, шумовое воздействие от дорог и аэродрома Шагол, проживание в санитарно-защитных зонах промпредприятий около 120 тыс. человек.

Представленный проект вызвал много вопросов у челябинских экспертов. Так, директор консалтинговой компании «Стратум» Олег Пермяков поинтересовался, считали ли проектировщики, во сколько городу обойдется реализация этого генплана. Владислав Татарников сообщил, что технико-экономическое обоснование проекта не проводилось, поскольку финансовый вопрос учитывают отраслевые документы стратегического планирования, например, комплексная схема организации дорожного движения.

По мнению руководителя компании «Кэмп», эксперта в сфере транспорта Якова Гуревича, проект генплана «абсурден» и не подлежит даже переделке. «Генплан основан на том, что население города увеличится почти на 120 тыс. человек, но условия для достижения такого роста заведомо невыполнимы: рождаемость должна увеличиться на 30%, миграция у нас заведомо отрицательная. Все материалы, подготовленные специалистами в области народонаселения, свидетельствуют о том, что население Челябинска будет уменьшаться»,— заявил эксперт. По словам главного экономиста проекта Надежды Холодовой, все расчеты основаны на официальных данных, предоставленных Росстатом, которые показывают, что миграционный прирост есть, а рост рождаемости будет.

Руководитель ассоциации СРО «Челябинское региональное объединение проектировщиков» Сергей Кузнецов считает, что проект нового генплана является «перелицованным» вариантом генерального плана 1967 года, который уже модернизировали несколько раз.

«Нового генплана у нас нет. Есть “улучшения” по транспорту — два “коротыша” скоростной магистрали. Вообще, если о транспорте говорить, у нас сегодня 1,1 тыс. км улично-дорожной сети и 378 магистралей, нам предлагают увеличить до 1,2 тыс. км и 480 км. Плотность УДС увеличится с 2 км на 1 кв. км аж до 2,4. Да, в деревне такой плотности нет. Этот показатель учитывает не ширину, а длину улиц. Нам говорят о связности районов, но где она в новом генплане? Как были пробки под мостами, так и останутся. У нас единственный путь — в Копейск. А где схема уборки территории, а что с кладбищами? Я этого ничего не вижу. Крайне недостаточная улично-дорожная сеть не позволяет мне принять проект. Я вижу, что это не генплан развития, а генплан торможения»,— заявил господин Кузнецов.

Сейчас проект генерального плана выставлен на общественное обсуждение, на 29 августа назначены публичные слушания по нему. В ближайшее время будет сформирована согласительная комиссия, которая изучит проект, все замечания и предложения. Если все вопросы будут решены, то генплан должны утвердить в октябре–декабре этого года. В противном случае проект отправят на доработку.

Юлия Гарипова