Возбуждено дело по факту незаконной вырубки деревьев во время съемок «Сердца Пармы»

В МВД расследуется уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Каменном городе, на территории которого проходили съемки фильма «Сердце Пармы», сообщают «Новости Перми». В ГУ МВД по Пермсккому краю пояснили, что дело возбуждено следственным подразделением отделения полиции, обслуживающего территорию Гремячинского района по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере). В ходе проверки было установлено, что 15 июля 2019 года было вырублено десять елей, пять пихт и одиннадцать берез в Чусовском лесничестве, расположенном на особо охраняемой природной территории в районе поселка Шумихинский. Ущерб составил более 56 тыс. руб.