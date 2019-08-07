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Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

Мэрия Нижнего Новгорода согласовала акцию в поддержку избирательных прав москвичей

Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение пикета численностью до 50 человек на площади Ленина 10 августа с 14:00 до 17:00. Заявку на проведение мероприятия подавали нижегородский штаб Алексея Навального, представители Либертарианской партии России и партии «Яблоко».

Пикет проводится в рамках «Всероссийской акции за честные выборы, против произвола властей». Организаторы требуют зарегистрировать всех независимых кандидатов, собравших подписи для участия в выборах в московскую городскую думу, освобождения всех задержанных на мирных акциях протеста в Москве, а также освобождения всех политзаключенных.

Виктория Александрова


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