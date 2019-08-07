В Ростове осудили организаторов подпольного казино

Ленинский районный суд Ростова вынес приговор организаторам подпольного казино, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Владельца незаконного бизнеса Николая Андрашова приговорили к одному году и восьми месяцам условно, а его сообщников Оксану Андрашову и Александра Письменского к одному году и четырем месяцам условно.

Суд установил, что Андрашов и его жена нашли нежилое помещение Ростове и устроили там казино. Своему знакомому Письменскому супруги предложили работу крупье в игорном заведении.

"Результатом проводимой азартной игры являлось случайное совпадение (несовпадение) определенных игральных карт. В случае если в результате игры посетитель игорного заведения выигрывал, то мог остановить игру только по окончанию проведения партии и получить соответствующую денежную сумму у Андрашова при возврате игральных фишек", - сказано в сообщении.

Деятельность игорного заведения пресекли сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Дарья Голякова