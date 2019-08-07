Прокуратура Краснодара вынесла представление в адрес директора «Краснодаргоргаза»

Прокуратура Прикубанского округа столицы Кубани вынесла представление в адрес генерального директора АО «Краснодаргоргаз». Кроме того, информация для принятия мер административного воздействия направлена в адрес УФАС по Краснодарскомукраю и региональной Государственной жилищной инспекции.

Как сообщают в надзорном ведомстве, в отношении АО «Краснодаргоргаз» было совершено многочисленное количество обращений от граждан по вопросу незаконных ограничений газоснабжения в поселке Краснодарском. По данным прокуратуры, 6 августа этого года ресурсоснабжающей организацией проводились работы на газопроводе высокого давления, в связи с чем была приостановлена поставка газа потребителям указанного поселка.

Проверка показала, что поставка газа в установленные жилищным законодательством сроки не возобновлена. Также были допущены нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении.

Василий Хитрых