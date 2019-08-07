В Невинномысске женщину обвиняют в попытке поджечь сотрудницу полиции

В отношении жительницы Невинномысска возбудили уголовное дело по подозрению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, вечером 8 мая этого года инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Невинномысску проверяла факт пропажи семилетней девочки. Инспектор прибыла по месту жительства ребенка, чтобы расспросить семью. Однако мать девочки не захотела общаться с полицией. Злоумышленница облила инспектора горючей жидкостью и подожгла. Оперуполномоченные полиции сразу же потушили пламя, поэтому инспектор не получила серьезных травм. Пропавшая девочка нашлась в тот же день. Выяснилось, что она была в гостях у своей бабушки.

Подозреваемую допросили и назначили ей комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Дарья Голякова