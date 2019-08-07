«Воронежтеплосеть» выбрала подрядчика для взыскания долгов

Победителем трех аукционов на оказание услуг по истребованию просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги для «Воронежтеплосети» стало местное ООО «Альянс групп». Об этом сообщает DeFacto. Начальная суммарная стоимость контрактов составляла 112,2 млн руб., в ходе торгов ее удалось снизить до 102,9 млн руб. Наиболее крупный контракт на взыскание долгов с физлиц оценивался в 90,3 млн руб. На этот аукцион было подано две заявки, «Альянс групп» предложила 85,7 млн руб., ООО «ЮК ника» — 88,5 млн руб. Эти компании также боролись за право заключить контракт на взыскание с отдельной категории граждан начальной стоимостью 7,2 млн руб. «Альянс групп» была готова работать за 6,6 млн руб., «ЮК ника» — за 7 млн руб. Максимальная цена контракта на истребование задолженности с юрлиц составила 13,7 млн руб. На торги заявилось шесть компания, у «Альянс групп» также было наиболее низкое предложение — 10,5 млн руб.

Согласно аукционной документации, победителю нужно «выработать оптимальные решения по истребованию хронической неуплаты, организовать работу с населением и автоматизировать процесс взыскания задолженности». Они также будут представлять интересы «Воронежтеплосети» в суде. Отметим, что итоги аукционов подводились после того, как Госдума запретила уступать права требования по взысканию просроченной задолженности за услуги ЖКХ третьим лицам. Как пояснили “Ъ-Черноземье” в мэрии, переуступки прав требования не будет: «Подрядчики окажут предприятию юридические услуги по сопровождению процесса взыскания просроченной задолженности только в судебном порядке — от подготовки пакета документов для подачи иска с представительством по доверенности непосредственно в ходе судебного заседания и до получения исполнительного листа. Речь идет исключительно о юридической и судебной работе».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Альянс групп» зарегистрировано в Воронежской области в январе 2016 года. Основной вид деятельности — деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Уставный капитал — 80 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 2,3 млн руб., чистая прибыль — 90 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Елена Ревина.

Александр Прытков, Сергей Калашников