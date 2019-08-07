«МРСК Юга» потребовало банкротства ростовского «Управления развития систем водоснабжения»

ПАО «МРСК Юга» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»), сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии. Поводом для иска стал долг госпредприятия перед ростовским филиалом «МРСК Юга», который на 1 августа этого года составил 250,4 млн руб.

«Для гарантий надежного энергоснабжения потребителей Ростовской области Правительству региона, как учредителю компании-должника, были предложены различные варианты соглашений о реструктуризации долга, которые, на наш взгляд, позволяют соблюсти баланс интересов всех сторон, а также стабилизировать сложное положение «УРСВ» и продолжить мероприятия по оздоровлению подконтрольного региональному Правительству предприятия. До настоящего времени компания конструктивный ответ не получила», - говорится в сообщении.

В «МРСК Юга» также отметили, что с начала года долг ГУП РО «УРСВ» вырос перед компанией вырос на 63 млн руб.

На официальном сайте ГУП РО «УРСВ» сказано, что предприятие создано в соответствии с постановлением губернатора Ростовской области в феврале 2013 года.Основными видами деятельности предприятия являются водоснабжение и водоотведение потребителей – физических и юридических лиц. Предприятие обслуживает 25% территории Ростовской области, в которые входит десять городских поселений, 97 сельских поселений,19 сельских районов, и города Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Зерноград, Красный Сулин, Белая Калитва, Цимлянск. Численность работников предприятия составляет 4,2 тыс. человек.

Дарья Голякова