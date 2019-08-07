На реконструкцию Пензенской областной детской больницы выделено 576 млн рублей

Завершить реконструкцию «Пензенской областной детской больницы имени Филатова» планируют к декабрю 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам визита на объект главы региона Ивана Белозерцева.

Реконструкция больницы проводится впервые. На строительно-монтажные работы, закупку нового оборудования выделено 576 млн руб., из которых 46.6 млн руб. – средства областного бюджета. В рамках реконструкции планируется модернизировать хирургический и педиатрический корпуса, построить теплый переход.

Иван Белозерцев поручил министру здравоохранения уточнить список необходимого медоборудования, подготовить медицинский персонал к работе с новой аппаратурой, благоустроить прилегающую к больнице территорию и детские площадки.

Иван Сергеев