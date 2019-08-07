Зарубежные СМИ: Почему посол США в России подал в отставку?

Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку. О своем решении он написал в письме президенту США Дональду Трампу. В своих публикациях западные газеты приводят факты из биографии Хантсмана и рассуждают о причинах его отставки. Подробнее об этом — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Газета Politico публикует полный текст письма Джона Хантсмана Дональду Трампу. В нем посол называет высокой честью службу в Москве в исторически сложный период в двусторонних отношениях. Хантсман обращается к президенту и госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разрешить ему воссоединиться с семьей и заняться домашними делами после более чем двух лет работы в России. Politico отмечает, что решение Хантсмана уйти в отставку продиктовано охлаждением отношений между Вашингтоном и Москвой и напоминает, что его пребывание в должности началось с обоюдных санкций и высылки дипломатов за инцидент в Солсбери, а также омрачилось расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы. Пока Хантсман трудился в Москве, США так же боролись с агрессией Кремля в киберпространстве и действиями России в Венесуэле и Сирии.

Газета The Guardian напоминает, что до России Джон Хантсман был послом в Сингапуре и Китае, а также служил в администрациях пяти американских президентов. А в 2012 году сам баллотировался на пост главы США от Республиканской партии. При Бараке Обаме Хантсман был назначен посланником в Китае, а представлять Штаты в России его отправил Трамп в самом начале своего срока. В этой должности Хантсман прослужил всего два года. Телеканал CNN ранее сообщал, что грядущую отставку Хантсмана Трамп и Путин обсуждали во время последнего телефонного разговора, однако Белый дом эти сообщения отрицал.

По мнению The New York Times, отставка Хантсмана может быть связана с его планами вернуться в свой родной штат Юту, чтобы принять там участие в губернаторских выборах. Хантсман уже занимал этот пост с 2005 по 2009 годы. Отмечается также, что в своей должности посол пробудет минимум до 3 октября, пока ему не найдут замену.