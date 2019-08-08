Бизнес-класс подтянул авторынок

Продажи новых легковых автомобилей в Сибири с начала года выросли на 5,5%, в то время как общероссийский рынок показывает снижение. Заметный рост наблюдается в премиум-сегменте: продажи машин бизнес-класса взлетели на 51%, однако доля сегмента на рынке по-прежнему невелика. Эту тенденцию аналитики связывают, в частности, с обновлением автопарков крупных компаний и органов власти.



За первые шесть месяцев 2019 года автодилеры продали в России свыше 711,6 тыс. новых легковых автомобилей, из них почти 49,5 тыс. реализованы в Сибирском федеральном округе, сообщили “Ъ” в аналитической компании «Автостат инфо». При этом количество регистраций новых легковых машин в стране упало на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как Сибирь показала рост в 5,5%. Таким образом, доля сибирского авторынка в общероссийском объеме продаж новых автомобилей выросла с 6,3% по итогам шести месяцев 2018 года до 6,9% за аналогичный период 2019 года.

По подсчетам «Автостат инфо», только каждая пятая проданная в Сибири новая машина отечественная: автосалоны реализовали 11,7 тыс. легковушек российского производства (+14,8%) и 37,7 тыс. иномарок (+2,9%). Пятерка наиболее популярных у сибиряков марок не изменилась. Лидером остается Lada, продавшая за полугодие 10,7 тыс. машин (+19,4%). За ней идут Hyundai (продано 6,2 тыс. машин, +12,9%) и Kia (6 тыс., +11,6%), Toyota смогла продать 4,5 тыс. машин (+16,6%), Renault — 4 тыс. (+16,7%).

На рост сибирского авторынка мог повлиять отложенный спрос населения и желание жителей поменять старый автомобиль на новый, говорит ведущий эксперт «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По данным «Автостата», за пять месяцев этого года в Сибири перепродавались одни из самых «старых» легковушек с пробегом в России — их средний возраст составил 13,9 года (по стране —11,4 года).

За первое полугодие 2019 года в Сибири резко выросли продажи машин премиальных марок, отмечают эксперты. Так, по данным «Автостат инфо», объем реализации автомобилей бизнес-класса (E-сегмент) вырос на 51% к аналогичному периоду прошлого года (в России рост составил 8,4%), достигнув 1,8 тыс. единиц. Взрывному росту сегмент обязан Toyota, которая смогла увеличить на 66% продажи Camry, до 1,4 тыс. Также в Сибири чаще стали покупать автомобили большого класса (сегмент D) — их можно отнести к премиальным начального уровня. Жители округа приобрели свыше 1 тыс. таких легковушек, что на 13,2% больше, чем в первой половине 2018 года. Для сравнения: общероссийский рост в этом сегменте оказался скромнее — 12,4%.В Сибири наибольший рост показали BMW 3-й серии (+80,8%), Hyundai Sonata (+43%) и Kia Optima (+48%). Однако не во всех премиальных сегментах продажи оказались высокими: в регионах наблюдается небольшое снижение спроса на автомобили представительского класса, кабриолеты и спорткары (сегменты F и S) — на 5,4%. Автодилерам в Сибири удалось продать их всего 139 штук.

Эксперт «Автостат инфо» Александр Климнов полагает, что «в условиях стабильности барреля и курса рубля» рост премиальных брендов повлиял на темпы обновления корпоративных парков и личных автомобилей топ-менеджеров крупных промышленных и сырьевых компаний.

«В абсолютных цифрах продажи автомобилей бизнес-класса не выглядят столь внушительно. Существенное влияние на статистику могут оказать внезапные корпоративные или государственные закупки»,— говорит сооснователь Autospot.ru Дмитрий Рыбальченко. По мнению господина Климнова, на фоне роста продаж премиальных седанов снижение сегментов кабриолетов и спорткаров «как раз подтверждает тенденцию обновления именно корпоративных и ведомственных парков, а не частных гаражей». Часть покупателей рассматривают дорогие машины как выгодное вложение средств, отмечает Дмитрий Баранов. Темпы роста сибирского авторынка могут снизиться во втором полугодии за счет активного роста в первом, полагает он.

Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер подтверждает, что рост российского авторынка в этом году перестал быть реалистичным сценарием: «Даже при некотором положительном тренде во второй половине года самое лучшее, на что можно надеяться, — повторение прошлогодних продаж».

Илья Галагуз