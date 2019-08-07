Сегодня исполняется 70 лет митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту

Его поздравляет председатель Союза писателей России Николай Иванов:

— Сердечно поздравляю Вас, дорогой владыка Климент, с 70-летием! На протяжении четырех десятилетий Вы совершаете служение в священном сане, 29 лет возглавляете Калужскую епархию и на протяжении 10 лет сочетаете управление церковным регионом с руководством издательским советом РПЦ. С Вашим именем связаны такие значимые явления, как становление Патриаршей литературной премии, развитие празднования Дня православной книги, проведение Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Ваша деятельность, посвященная развитию в обществе книжной культуры, хорошо известна писательскому сообществу. Вы прикладываете большие усилия для того, чтобы хорошие добрые книги были доступны широкому кругу читателей, как в пределах Отечества, так и в других государствах, связанных общей культурой и историей. Мы благодарны Вам за поддержку писательского труда и преданное служение книге и людям. Примите пожелания здравия, крепости духа и помощи Божией в Ваших трудах на благо Церкви и Отечества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»