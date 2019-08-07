СПЧ рекомендовал властям Башкирии оценить ущерб здоровью жителей Сибая

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации властям Башкирии и другим заинтересованным лицам по итогам выездного заседания, проведенного в регионе в марте текущего года.

Одной из тем выездного заседания была ситуация в Сибае, где с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината УГМК-холдинга. Совет рекомендовал правительству Башкирии «провести комплексную оценку характера и масштабов причинения вреда здоровью жителей Сибая, уделив особое внимание оценке вредного воздействия на несовершеннолетних».

По итогам проведения оценки совет рекомендует «проработать вопрос об организации дополнительных мер медицинского, в первую очередь санаторно-курортного, обслуживания жителей Сибая».

В рекомендациях отмечается, что члены совета считают вероятной причиной техногенной аварии в Сибае пожар в месторождении «Новый Сибай», причиной которого, в свою очередь, стало неприменение недропользователем мер профилактики пожаров путем заиливания или бетонирования отработанных участков шахт. Вероятно, после 2008 года работы велись без применения этих мер, отмечается в тексте рекомендаций. Также эксперты СПЧ предполагают, что пожар в шахтах «начался задолго до того, как ситуация стала публичной», в частности, случаи гибели шахтеров УГОК в результате удушения сернистым газом фиксировались еще в 2017 году.

«Республика Башкортостан располагает собственной мощной аналитической базой, которая имеет все возможности для проведения комплексной экологической оценки территории Сибая с учетом всех источников антропогенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Город, однако, не имеет собственных сил и технической базы для проведения подобных исследований. Вероятно, необходимо привлечение специалистов из Уфы, а возможно и из других регионов или с федерального уровня (Минздрав России, ФМБА России)»,— отмечается в рекомендациях.

Правительству Башкирии рекомендовано продолжить наблюдения за состоянием воздуха в Сибае на наиболее опасных направлениях, обеспечить максимальную открытость данных и доступ общественности к заседаниям комиссий по чрезвычайным ситуациям, совместно с Росгидрометом проработать вопрос о создании стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Сибае.

Руководству УГМК-холдинга и УГОК рекомендовано завершить работы по подтоплению шахт, усилить установленные в них перемычки и контролировать их состояние, информировать жителей о ходе работ, окончательно установить причины возникновения и развития пожаров. «Во избежание подачи массовых (коллективных) исков о возмещении вреда, причиненного здоровью населения Сибая, проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города»,— отмечено в рекомендациях, адресованных УГМК.

Ирина Самойлова