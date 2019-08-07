В Самаре не определились с тем, кто должен ликвидировать стихийные свалки

Активисты самарского регионального отделения ОНФ обнаружили несанкционированную свалку, которая образовалась после демонтажа контейнерной площадки на улице Промышленности, 187 в Самаре. Общественники обратились в прокуратуру «с просьбой найти ответственных», поскольку ни администрация района, ни регоператор по обращению с ТКО не взяли ликвидацию свалки под свою ответственность. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

«Контейнерная площадка здесь была демонтирована по решению ГИБДД, - по их мнению, она мешала движению транспорта. Но жители привыкли носить мусор на это место, поэтому и образовалась стихийная помойка. Граждане обратились в региональный штаб ОНФ с просьбой помочь перенести контейнерную площадку на другое, но удобное для жильцов место», –рассказывает член регионального штаба ОНФ в Самарской области Валерий Барсук. По его словам, администрация Советского внутригородского района и регоператор по обращению с ТКО не смогли определиться, «в чью зону ответственности входит ликвидация стихийной помойки», поэтому ОНФ направил письмо в прокуратуру, чтобы найти ответственных.

«Жалобы жителей практически по всем адресам одинаковы. Мусор не вывозится, копится на контейнерных площадках, а кое-где площадок нет вовсе, либо они не оборудованы по правилам…», - говорит участница региональной команды «Молодежка ОНФ» Елизавета Прохорова.

Ани Айвазян