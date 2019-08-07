Активы строителя воронежской макаронной фабрики продают снова

Конкурсный управляющий Александр Телегин вновь выставил на торги посредством публичного предложения имущественный комплекс воронежского ООО «Продакшен групп-м» (ПГМ). Единым лотом выставлены земельный участок площадью 2,77 га, 4,6 тыс. кв. м производственных помещений, башня Рожновского и другие объекты инфраструктуры, а также производственное оборудование. Начальная цена, как и в прошлый раз, составляет 97,5 млн руб. Каждые пять календарных дней она будет снижаться на 5% до достижения цены отсечения — 69% от начальной цены, или 67,3 млн руб. Заявки на торги принимаются до 4 ноября, сам аукцион состоится 7 ноября.

Напомним, ПГМ с 2014 года планировала построить в Павловске Воронежской области мукомольный завод мощностью 54 тыс. т в год за 600 млн руб. Однако предприятие так и не начали возводить. В сентябре 2018 года проект был исключен из перечня особо значимых. С заявлением о банкротстве ПГМ обратился «Балашовский комбинат хлебопродуктов». Также в судебное разбирательство вступил Сбербанк, который кредитовал проекты компании. В ноябре 2017 года ПГМ признали банкротом.

Александр Прытков