Дело о ДТП с двумя погибшими в Энгельсе дошло до суда

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла в августе прошлого года в Энгельсе Саратовской области на улице Маяковского. По версии следствия, житель Энгельса, находившийся за рулем иномарки, совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм они скончались.

Дело поступило в Энгельсский районный суд. По данным "Ъ-Средняя Волга", обвиняемым по нему является брат бывшего руководителя отдела процессуального контроля СУ СК по Саратовской области Аристотеля Ашкалова Сократ Ашкалов.

Марина Ковалева