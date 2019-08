Расписание недели

Фото: Мэйти

концерт

Мэйти

Клуб «Шестнадцать тонн

Рэпер Михаил Тютькин, выступающий под псевдонимом Мэйти, уже довольно давно ловит свою волну в бурном водовороте русского рэпа. Судьба Мэйти во многом пересекается с судьбой группы 25/17, которая тоже не сразу попала на радио и превратилась в стадионный коллектив. Мэйти 27 лет, у него еще есть время на эксперименты. Свидетелями очередного станут посетители клуба «Шестнадцать тонн». В электрическом концерте Мэйти примут участие Антон Завьялов из 25/17 и Артем Хорев из Anacondaz.

Фото: Ken Howard/Metropolitan Opera

опера

Валькирия

Кинотеатр «Формула кино Европа»

Весной этого года Робер Лепаж возобновил свою постановку «Кольца» в Метрополитен-опере — и это один из редких случаев, когда режиссер старался не сгладить вагнеровскую mania grandiosa, а в полной мере ей соответствовать. Лепаж и его постановочная группа еще в 2012 году использовали самые современные технологии и прекраснейшую постановочную фантазию, чтобы выстроить такой Нибельхайм, в котором все перипетии истории рода Нибелунгов начинают выглядеть реальными, не теряя своей мифологической мощи. К возобновлению 2019 года обновили и компьютерную технику, и механику сцены — это по-прежнему самая современная и технологичная оперная феерия в сегодняшнем театре.

Фото: TheatreHD

спектакль

Двенадцатая ночь

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Томас Остермайер, главный режиссер берлинского «Шаубюне», не так часто принимает приглашения других театров — в данном случае он «гастролировал» в «Комеди Франсез» со своим любимым автором, Уильямом Шекспиром. В его легендарном «Гамлете» Дания была своего рода условным местом, в котором разыгрывался абсолютно современный конфликт поколений,— и тогда сам режиссер, очевидно, принадлежал к младшим, к поколению Гамлета. Теперь он рассказывает историю «следующих», той молодежи, к которой сам уже давно не принадлежит, и в его взгляде есть и точность, и удивление, и большая нежность. Обитатели сказочной Иллирии у Остермайера необыкновенно эротичны и бесполы одновременно — и это парадоксальное сочетание сегодня выглядит совершенно естественно.

Фото: BBC Films

фильм

Сувенир

Летний кинотеатр Garage Screen

Получивший гран-при «Сандэнса» фильм Джоанны Хогг, основанный на ее собственных воспоминаниях, продюсером которого выступил Мартин Скорсезе, а в главной роли дебютировала Онор Суинтон-Бирн, дочь актрисы и подруги режиссера Тильды Суинтон (она сама предсказуемо сыграла в картине мать главной героини). Драма взросления белой привилегированной студентки киношколы в Лондоне 1980-х, которая мечтает снимать кино о рабочем классе, но вступает в разрушительные отношения с человеком из своего круга. Сейчас Джоанна Хогг снимает сиквел (точнее, вторую часть диптиха) — «Сувенир. Часть 2».

концерт

Nothing, nowhere

Клуб RED

Nothing, nowhere — американский сонграйтер Джозеф Эдвард Мулерин, смешивающий эмо-рэп и альтернативный рок. Для кого-то эмо — ретро, но, судя по активным дискуссиям вокруг новых песен Nothing, nowhere в сети «ВКонтакте», этот истеричный стадионный стиль еще себя покажет. Многие актуальные артисты уходят в мир иной или попадают за решетку, так и не успев выступить в России. За концерт Nothing, nowhere можно не переживать — он веган и сторонник ЗОЖ.

Фото: ПРОвзгляд

фильм

Божественная любовь



Эротическая антиутопия из официальной программы «Сандэнса» и берлинской «Панорамы», снятая бразильцем Габриэлем Маскаро, за предыдущую свою работу, «Неоновый вол» (2015), получившим спецприз жюри венецианских «Горизонтов». За историей адепта секты «Божественная любовь» в Бразилии 2027 года, где люди молятся на рейв-вечеринках, скрывается критика бразильского консерватизма, и в интервью режиссер не случайно цитирует Батая.

Фото: A-One Films

фильм

Малышка зомби



Концептуальный хоррор одного из главных интеллектуалов-провокаторов современного французского кино Бертрана Бонелло («Сен-Лоран. Стиль — это я», «Ноктюрама»). Бонелло берет за основу известную реальную историю гаитянина Клервиуса Нарцисса, по его собственным словам, превращенного в зомби при помощи магии вуду (в 1962 году под действием подмешанного наркотика он впал в кому, объявлен мертвым и похоронен, после чего тело выкопали и Нарцисс два года был рабом на плантации, пока один из рабов-зомби не убил хозяина). Режиссер перемещает ужасы колониального прошлого в наши дни — основное действие фильма происходит в престижном колледже для детей родителей, получивших орден Почетного легиона, где учится и вымышленная внучка Нарцисса.

Фото: Paramount Pictures, Raimi Productions

фильм

Капкан



Новый фильм французского хоррормейкера-синефила Александра Ажа, выходца из кинематографический семьи (отец — режиссер, мать — кинокритик), прославившегося ремейками классики жанра — «У холмов есть глаза» (2006) и «Пираньи 3D» (2011). «Капкан» снят по оригинальному сценарию и является редким гибридом «Челюстей» и фильма-катастрофы: в то время как на Флориду надвигается мощнейший ураган, отец и дочь оказываются запертыми в подвале дома, который по неведомой причине делят с гигантским аллигатором, блокирующим путь к отступлению.

Фото: Вольга

мультфильм

Ugly Dolls. Куклы с характером



Давным-давно анонсированное превращение плюшевых игрушек Uglydoll в героев полнометражного мультфильма наконец состоялось. И судя по именам создателей — режиссера Келли Эсбери («Шрек-2», «Гномео и Джульетта») и Роберта Родригеса в качестве сопродюсера и соавтора сценария,— кажется, это заявка на новую франшизу. Но что бы ни имели в виду в 2001 году создатели на лицо ужасных и добрых внутри первых плюшевых монстриков, в эпоху бодипозитива косолапостью и кривозубостью можно поразить разве только обитателей Института совершенства, куда случайно попадают незадачливые жители Агливилля.

Фото: Парадиз

фильм

Свет моей жизни



Вторая режиссерская работа Кейси Аффлека, премьера которой состоялась в «Панораме» Берлинского кинофестиваля. В отличие от хулиганского дебюта «Я все еще здесь», мокьюментари про ближайшего друга Аффлека Хоакина Феникса, который якобы бросает актерскую карьеру ради того, чтобы стать хип-хоп исполнителем, «Свет моей жизни» — классическая постапокалиптическая драма. Почти все женщины в этой версии Вселенной умерли от неведомой эпидемии, мир принадлежит мужчинам (как будто раньше было иначе), а редкие представители вымершего пола спрятаны в охраняемых бункерах, и только главный герой в исполнении самого Аффлека странствует по свету с дочерью, переодетой в мальчика, пока злые люди не обнаруживают подмену.

концерт

Сансара

«Мумий Тролль бар»

Екатеринбургская группа «Сансара» выпустила этой весной крепкий новый альбом «Мы станем лучше». Это завершающая часть трилогии, в которую также входят «Игла» (2012) и «Ласточка» (2016). Выходу пластинки сопутствовал релиз одноименного сборника стихов лидера «Сансары» Саши Гагарина. Книга вышла в издательстве «Вездец». 22 августа на ее презентации к группе присоединятся виолончелист Искандеор Ханнанов и автор иллюстраций к стихам Александр Богатов.

фильм

Бык



Фильм, взявший гран-при «Кинотавра» и победивший на фестивале в Карловых Варах. Режиссер-дебютант Борис Акопов сумел вместить в эту простую, как дворовый шансон, криминальную мелодраму опыт и перестроечного кино, и кинематографа «лихих» 1990-х.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: предоставлено «Пионер»

фильм

Быть Харви Вайнштейном



Документальный фильм о главном сегодняшнем антигерое Голливуда — продюсере Харви Вайнштейне, благодаря скандалу с которым осенью 2017- го даже в русском языке слово «харрасмент» стало одним из самых употребимых. Фильм Урсулы Макфарлейн переполнен эмоциональными интервью жертв и бывших сотрудников Вайнштейна, но не прибавляет к его теперь почти карикатурному портрету ничего нового — даже там, где, казалось, должен был это сделать.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: предоставлено пресс-службой биеннале

выставка

Превью 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства

Галерея ГУМ-Red-Line

Если Москва не идет к Екатеринбургу, то Екатеринбург идет к Москве, хотя зачем он это делает — загадка: всем посвященным и так уже давно понятно, что главное событие в области современного искусства в России — не московская, а как раз Уральская индустриальная биеннале, так что все посвященные и без особых приглашений поедут на Урал. Тем не менее екатеринбуржцы решили перестраховаться и везут в Москву выставку-рекламу основного проекта будущей биеннале на тему «Бессмертие», которую делает гуггенхаймский куратор Шаоюй Вэн. В рекламной компании задействованы уральские художники — участники Индустриальной биеннале разных лет, в том числе Владимир Селезнев, группа ЖКП, Илья Гришаев, Федор Телков, Анна и Виталий Черепановы.

Фото: предоставлено пресс-службой выставки

выставка

Инфография

Cube.Moscow

Остроумная выставка о чистом, то есть лишенном какой бы то ни было прагматики, искусстве. Рисунки современных художников — Анатолия Осмоловского, Ольги Кройтор, Алека Петука, Валерия Чтака и других — просто так: на полях записных книжек, билетов, чеков и любых попавшихся под руку бумажек — от скуки, нервов, рассеянности, в полубессознательном состоянии и проч. Маргиналии отнюдь не маргиналов.

Фото: предоставлено пресс-службой музея

выставка

Желтый звук

Музей-заповедник «Царицыно», Хлебный дом

Артистическое приношение «Желтому звуку» Альфреда Шнитке, написанному с подачи Геннадия Рождественского на либретто Василия Кандинского в 1974 году. Если Кандинский думал о развитии живописи в сторону вагнеровского Gesamtkunstwerk’а, а Шнитке поддержал его музыкально и пантомимически, то мастера contemporary art под руководством кураторов Михаила Погарского, Василия Власова и Виталия Пацюкова возвращают «Желтый звук» в пределы визуального искусства — впрочем, вполне синтетического. Коллективная книга художника, молчаливые и звучащие объекты, видео и вписанные в царицынский ландшафт инсталляции — работы Петра Перевезенцева, Сергея Якунина, Валерия Орлова, Александры Митлянской, Александра Юликова, Евгения Гора, Александра Панкина, Леонида Тишкова, Сергея Катрана, Виталия Копачева и многих других. К выставке подготовлена концертная программа — оммаж Альфреду Шнитке.