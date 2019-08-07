Глава Ставрополья обсудил с Владимиром Путиным развитие туризма на Кавминводах

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров внес предложения по развитию Кавминвод, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Губернатор отметил, что ключевым фактором повышения туристской

конкурентоспособности региона является улучшение состояния санаторно-курортных учреждений и реализация программ благоустройства городов региона.

«Сегодня наблюдается устойчивый рост 5% за прошедшие шесть месяцев. По итогам года ожидаем 12%», - передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Губернатор рассказал президенту, что сейчас в городах Кавминвод строится 17 санаториев. Он также отметил, что с ростом числа отдыхающих и развитием санаторно-курортной сферы возрастает нагрузка на системы очистных сооружений канализационных стоков. Для решения проблемы губернатор предложил включить мероприятия подпрограммы развития Кавминвод в федеральный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Дарья Голякова