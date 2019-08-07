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Фото: Андрей Абрамов

Муницпалитет дополнительно получит 400 млн рублей

Депутаты Гордумы в очередной раз изменили параметры бюджета.

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Городские парламентарии поддержали предложение увеличить доходную часть бюджета муниципалитета почти на 400 млн рублей. Из них 328 млн рублей будет направлено в департамент дорожного хозяйства.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман сообщил, что основной денежный массив пойдет на дороги и экологию.

После внесения изменений доходы бюджета планируются на уровне 34, 4 млрд рублей; расходы – на уровне 35,7 млрд рублей; дефицит – на уровне 1,3 млрд рублей.

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