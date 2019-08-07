«Татспиртпром» ведет переговоры о поставках пива в Евросоюз и Китай

АО «Татспиртпром» (принадлежит правительству Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим») рассматривает возможность поставок пива, произведенного на заводе «Белый Кремль», в Китай. В настоящее время компания обсуждает вопрос с одним из местных дистрибутеров.

«С точки зрения логистики мы проигрываем тому же «Эфесу», у которого завод в Новосибирске. Из Новосибирска привезти в Китай гораздо дешевле, чем из Чистополя»,- рассказала «Ъ» руководитель пивоваренного проекта «Татспиртпром» Алсу Хайруллина.

По словам госпожи Хайруллиной, также «Татспиртпром» ведет переговоры с немецкой компанией (пока не называется), которая заинтересована в получении эксклюзивных прав на продажу пива «Белый кремль» в странах Евросоюза.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"