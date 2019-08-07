Сотрудники онкологического диспансера в Ейске похищали льготные лекарства

В Ейске возбуждено уголовное дело по факту хищений медиками дорогостоящих лекарств, предназначенных для больных онкологическими заболеваниями, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Ущерб составил более 3,5 млн руб.

По данным краевого УФСБ, работники ГБУЗ «Онкологический диспансер № 4» министерства здравоохранения Краснодарского края по поддельным рецептам, выписанным на имя одной из пациенток диспансера, с 2016 по 2019 год получали дорогостоящие лекарственные препараты «Кадсила» и «Фемара» (группа противоопухолевых гормональных средств). Препараты были присвоены злоумышленниками, которые в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению. Дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере», уточнили в УФСБ.

Анна Перова, Краснодар