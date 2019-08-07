Объем выданных автокредитов в Удмуртии вырос на 7,3% по итогам второго квартала 2019 года

Во втором квартале 2019 года в Удмуртии выдали 4,09 тыс. автокредитов. Это на 7,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России за это время выдали 241,2 тыс. автокредитов, что на 8% больше, чем во втором квартале 2018 года.

За обозначенный период наибольшее число выданных автокредитов отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкирии. Оно составило 19,4 тыс. ед., 14,8 тыс. ед., 14,2 тыс. ед., 11,9 тыс. ед. и 10,7 тыс. ед. соответственно. Самый высокий рост выдачи автокредитов зафиксировали в Кемеровской и Кировской областях, Красноярском крае, а также Рязанской и Тульской областях. Он составил 80,3%, 30%, 28,3%, 23,4% и 21% соответственно. Наибольшие снижение выдачи автокредитов отметили в Тюменской области, Ставропольском крае, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях — показатель уменьшился на 6,4%, 5,6%, 3,6%, 2,5% и 2,2%.

«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы. При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.