В день матча «Краснодара» с «Порту» продлят работу общественного транспорта

Сегодня, 7 августа, трамваи и автобусы в районе стадиона Галицкого будут курсировать до 23:00. Как сообщили в мэрии, это связано с тем, что в краевой столице пройдет третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 19/20, где сразятся ФК «Краснодар» и «Порту».

По данным администрации Краснодара до 23:00 будут ходить трамваи № 2 и № 3, а также маршруты автобусов № 45, 48 и 58.

Уточняется, что ответный матч между ФК «Краснодар» и ФК «Порту» пройдет 13 августа на домашнем поле португальцев. В случае победы по общей сумме двух матчей, в плей-офф квалификационного раунда «Быки» встретятся с турецким «Истамбулом» и греческим «Олимпиаксом».

Также по данным мэрии, с 8 по 13 августа пройдет ремонт трамвайных путей на Дмитриевской дамбе, до 30 сентября будет ограничено движение транспорта поочередно по одной из полос данной улице перед пересечением с Садовой и Горького (вблизи остановки).

Василий Хитрых