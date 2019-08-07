Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает об изменениях на рынке недвижимости по сравнению с предыдущим кварталом текущего года.

Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса выросла на 2%, до 165 тыс. руб., в сравнении с предыдущим кварталом. Рост цен, по оценкам консультантов брокерской компании «БЕСТ-Новострой», связан в большей степени с вымыванием наиболее доступного предложения, с повышением строительной готовности проектов.

Помимо этого, на 5% снизилось общее число проектов в реализации — до 91 — главным образом за счет завершения продаж в нескольких жилых комплексах экономкласса с наиболее доступными ценами. И даже несмотря на старт продаж в новых проектах, отмечено снижение общего объема экспозиции на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, как по числу квартир, так и по их общей площади. В то же время общее число корпусов на экспозиции скорректировалось незначительно — лишь на -1%, до 290 штук.

Почти половина предлагаемых квартир сегмента эконом и комфорт-класса сосредоточена в Южном и Юго-Восточном округах Москвы. У них 15 и 34%. В престижном юго-западном направлении доля доступных новостроек минимальна и составляет всего 3%. Вместе с тем практически равномерно распределилось предложение между северо-востоком, западом и севером: 13%, 12% и 11% соответственно.

Во втором квартале текущего года в сегменте массового жилья зафиксирован рост количества зарегистрированных сделок по договорам долевого участия с физическими лицами относительно показателей аналогичного периода прошлого года — плюс +15%. При этом структура спроса в сегменте комфорт-класса осталась практически неизменной.