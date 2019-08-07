На Ставрополье заработало 55 новых камер видеофиксации нарушений ПДД

С начала месяца в Ставропольском крае заработало 55 новых камер видеофиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону. Их установили на федеральной трассе «Кавказ», «Обход города Пятигорска, «Минеральные Воды – Кисловодск», «Подъезд к городу Ставрополю», «Подъезд к городу Черкесску», «Лермонтов – Черкесск», «Астрахань – Элиста – Ставрополь», «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».

Помимо превышения скорости, новые камеры фиксируют выезд на встречную полосу, проезд на красный свет светофора, нарушение движения по полосам и непредоставление преимущества в движении пешеходу. Камеры теперь не только фотографируют нарушителя, но и сохраняют видеозапись самого момента нарушения. Новые устройства также смогут распознавать скрытые или грязные номера. Таким образом, водитель, превысивший скорость на автомобиле со скрытым госзнаком, получит штраф не только за скорость, но и за управление транспортным средством с нечитаемыми номерами.

Дарья Голякова