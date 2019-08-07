07 августа, среда
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На Малой Бронной открылся первый бутик парфюмерной марки Le Labo

Дизайн нового бутика выполнен в минималистичной «промышленной» эстетике, вдохновленной культурой Нью-Йорка и японской эстетикой ваби-саби. Напомним, что марка знаменита своими «моно»-ароматами, каждый из которых строится вокруг одного ингредиента. Соответственно, и их названия звучат как подсказки: Rose 31, Santal 26, Fleur d`Oranger 27 и другие. «Согласно правилам, используемым парфюмерами для идентификации своих образцов, ароматы называются в честь главной эссенции и количества использованных в них ингредиентов»,— говорят основатели бренда Фабрис Пено и Эдуард Роши в официальном релизе компании.

Помимо ароматов в линии Le Labo выходят парфюмированные масла, линия средств для волос, лица и тела, свечи, средства для бритья и ухода за бородой. Коллекции позиционируются как унисекс и классифицируются по ингредиентам — от свежих до дымных или древесных.

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