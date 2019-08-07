Авиакомпании на Урале 16 раз привлекали к ответственности за нарушение прав пассажиров

За первое полугодие 2019 года Уральская транспортная прокуратура 16 раз привлекла к административной ответственности авиакомпании за нарушение прав пассажиров и за нарушение лицензионных требований. «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «Руслайн» и «Аэрофлот» в общей сложности оштрафованы на сумму около 1 млн руб., сообщил на пресс-конференции заместитель Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев.

Исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов уточнил, что одно из самых распространенных и значимых нарушений – несоблюдение перевозчиками прав пассажиров при задержке рейсов. Всего транспортная прокуратура насчитала 540 задержек рейсов в уральском регионе. Из них 252 по вине авиакомпаний. «Это задержки всех авиакомпаний, которые перевозят пассажиров в УрФО, а не только местных», – отметил прокурор. Всего в УрФО 26 аэропортов, из них 12 международные.

Елена Горшкова