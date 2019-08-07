Экс-директор краснодарской «Премьеры» Татьяна Гатова оштрафована на 35 тыс. рублей

Первомайский суд В Краснодаре суд постановил применить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 35 тыс. руб. в отношении бывшего директора и худрука крупнейшего в крае театрально-концертного объединения «Премьера» Татьяны Гатовой. Ее уголовное преследование прекращено.

Суд признал совершение госпожой Гатовой действий, которые расценивались следствием, как превышение полномочий. В 2017 году она заключила трудовой договор с Владиславом Карклиным, приняв его на должность худрука Музыкального театра с ежемесячной зарплатой 285 тыс. руб. При этом Татьяна Гатова знала, что господин Какрклин живет в Санкт-Петербурге и не может выполнять свои трудовые обязанности худрука в Краснодаре, Таким образом в общей сложности ему была незаконно начислена зарплата на 1,6 млн руб.

Кроме того, в 2017 году Татьяна Гатова заключила договор на показ шести спектаклей театра балета Григорвича в Греции, а затем дала указание творческому коллективу провести еще 15 театральных представлений. Однако на счет творческого объединения «Премьера» перечислила выручку только от шести спектаклей. Выплаченные за дополнительные представления денежные средства она на счет учреждения не зачислила и распорядилась ими по своему усмотрению. Ущерб составил 2,5 млн руб.

Татьяна Гатова признала свою вину, возместила нанесенный ущерб и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Анна Перова, Краснодар