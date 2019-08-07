Татарстан обеспечен врачами хуже всех регионов ПФО

В Татарстане на 10 тыс. населения приходится 31,2 врача, что является самым низким показателем среди всех регионов Поволжского федерального округа. Об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава РФ за прошлый год.

По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос. Тогда он составлял 30,7. При этом в Татарстане работают свыше 12 тыс. врачей – наибольшее число специалистов среди регионов ПФО.

Всего в ПФО более 106 тыс. врачей – 36 человек на 10 тыс. жителей. По обеспеченности медиками лидируют Мордовия (46,1 на 10 тыс.), Чувашия (43,2) и Удмуртия (41,4). Чуть выше Татарстана находятся Марий Эл (31,3) и Пензенская область (32,3).

Напомним, в прошлом году в Набережных Челнах оштрафовали детскую поликлинику №2 за отсутствие оборудования в кабинетах узких специалистов и необходимого обучения у медперсонала. Штраф составил 75 тыс. руб.