Приставы рассказали, где будут ловить должников на выездах из Краснодара

С пятницы, 9 августа, судебные приставы Краснодара при содействии Госавтоинспекции будут дежурить на выездах из города. Их можно будет увидеть на трассе Краснодар - Новороссийск (район Абинска), трассе Краснодар - Славянск (в станице Елизаветинской), и на трассе Краснодар - Джубга (в районе Горячего Ключа). По словам представителей ведомства, такие рейды помогают взыскивать крупные задолженности по налогам

В столице Кубани уже прошли три рейда с использованием программного комплекса «Дорожный пристав», где общей сложности удалось взыскать более 3 млн руб. задолженности. Также были арестованы порядка 70 автомобилей.

Василий Хитрых