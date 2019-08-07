Проведение всероссийского агрофестиваля Agro.Pro-2019 перенесли в ТЦ «СтройПорт» в Ижевске

Новым местом проведения всероссийского агрофестиваля Agro.Pro-2019 стала выставочная площадка ТЦ «СтройПорт» в Ижевске. Кроме того, из-за погодных условий отменен смотр-конкурс сельхозживотных и птицы, сообщают организаторы мероприятия.

Всероссийский агрофестиваль Agro.Pro-2019 запланирован на 9-10 августа. Посетителей ждут сельскохозяйственная выставка технологий, на которой представят более 100 единиц техники и оборудования отечественного и зарубежного производства. По соседству с выставкой разместится шатер «Развитие», где пройдут круглые столы и практикум-семинары для специалистов отрасли. Заявленные темы: «Современные планировочные решения роботизированной фермы», «Экстерьерная оценка первотелок по типу телосложения - современные тенденции в молочной отрасли», «Совершенствование воспроизводства КРС», «Программа управления стадом» и другие.

Основным мероприятием деловой программы агрофестиваля станет круглый стол, который состоится в доме правительства Удмуртии. В нем примут участие глава республики Александр Бречалов, руководящий состав отрасли АПК, гендиректор СОЮЗМОЛОКО Артем Белов, исполнительный директор Национального союза агростраховщиков Мухарбий Борануков, исполнительный директор департамента поддержки операций на финансовых рынках ПАО «Россельхозбанк» Валерий Кузнецов. В рамках круглого стола будут рассмотрены практические аспекты агрострахования, господдержка молочной отрасли в 2020 году, состояние и перспективы молочного рынка России, а также проанализированы промежуточные итоги реализации концепции развития молочной отрасли в Удмуртии за первое полугодие. Кроме того, на мероприятии вручат первые в этом году сертификаты фермерам на получение грантов.