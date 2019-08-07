Кредиторы требуют от ростовского зернотрейдера 900 млн рублей

Ростовской компании «Гермес Экспорт Восток», занимавшейся оптовой торговлей зерном, кредиторы в рамках банкротства предъявили требования на сумму около 900 млн руб. Такие данные опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Самым крупным кредитором предприятия является банк «Центр-Инвест», который требует с компании более 600 млн руб. Эту сумму зернотрейдер задолжал банку по кредитным договорам и договорам поручительства. Еще 275 млн руб. от компании-банкрота потребовала фирма по хранению зерна ХПП «Зверевское». Основанием для требований являются кредитные договоры, заключенные с компанией в 2015 и 2017 году. В целом к этому моменту свои требования к «Гермес Экспорт Восток» предъявили пять кредиторов.

Арбитражный суд Ростовской области признал «Гермес Экспорт Восток» банкротом в апреле этого года по иску банка «Центр-Инвест». На предприятии открыли конкурсное производство до 16 октября.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Гермес Экспорт Восток» было учреждено в августе 2013 года. Компания принадлежит Алексею Остапенко, конкурсным управляющим является Иван Колесников. Выручка компании в 2017 году составила 717 млн руб., прибыль — 2,7 млн руб.

Дарья Голякова