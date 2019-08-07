Le Figaro: президент Бразилии хочет лишить СМИ части доходов за то, что те называли его фашистом

Президент Бразилии Жаир Болсонару 6 августа подписал указ, который освобождает публичные компании от обязанности публиковать свои финансовые результаты в местных газетах, сообщает Le Figaro. Для этого им приходилось выкупать рекламные площади в прессе, а сами отчетности занимали несколько полос. Если указ, опубликованный в официальном вестнике правительства, будет одобрен парламентом, то газеты лишатся немалой доли выручки.

Сообщается, что именно этого и добивается президент, который таким образом решил отомстить СМИ за негативные статьи о нем во время избирательной кампании. «Я был избран президентом, несмотря на многочисленные атаки почти всех СМИ, которые держали меня за расиста и фашиста… Этим указом я плачу им той же монетой»,— заявил президент во время церемонии открытия завода в Сан-Паулу.

Кирилл Сарханянц