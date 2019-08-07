«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов. Российский клуб сыграет на своем поле с португальским «Порту» в рамках третьего отборочного раунда. В четверг на той же стадии Лиги Европы «Спартак» проведет первый матч со швейцарским клубом «Тун». Шансы российских команд в этих матчах оценивал спортивный обозреватель “Коммерсантъ FM” Владимир Осипов.

«Порту» вне сомнения грозный соперник. До этого момента в трех сезонах подряд в Лиге чемпионов команда выходила из группы, а в прошлом сезоне вообще добралась до 1/4. Казалось бы, при таких раскладах фаворит в этой паре очевиден, но букмекеры осторожничают. В краснодарском матче возможности команд оценивают 50 на 50, и в этом нет ничего удивительного, уверен футбольный комментатор Тимур Журавель: «При нынешних условиях в чемпионате России “Краснодар” может перед собой ставить цель стать чемпионом. И это абсолютно реально, у них действительно сильный состав. У них хорошее приобретение. “Порту” тоже перестраивается: они продали своего ведущего защитника в мадридский “Реал”. Они в последние годы не так стабильны, пусть они и выходят из группы, и все время хороши, но мы видели, что против топ-команд европейских “Краснодар” держал удар».

Оценка высокая, но «Краснодар» ее заслужил. В прошлом сезоне южане на равных сражались в Лиге Европы с «Байером», с «Севильей» и даже «Валенсией». И назвать «Краснодар» неопытным еврокубковым бойцом нельзя. Пять сезонов Лиги Европы — опыт бесценный. Более того, по мнению футбольного эксперта Андрея Аршавина, у «Краснодара» есть даже преимущество в двухматчевом противостоянии с «Порту»: «Игроки “Краснодара” должны быть в лучших физических кондициях, у них есть игровой ритм соревновательного плана, у “Порту” его нет. В этом и есть преимущество. Вообще, португальские команды всегда плохо играют на выезде, насколько мой опыт показывает.

Поэтому я думаю, что у “Краснодара” хорошие шансы победить дома, и в целом нормальные шансы, чтобы пройти дальше».

В «Краснодар» верят не только эксперты. Все билеты на первый матч южного клуба в Лиге чемпионов были проданы за несколько дней до начала. Болельщики ждут победы «Краснодара». А вот поклонникам «Спартака» как всегда тревожно. Завтра красно-белые начинают свой путь в Лиге Европы. И, несмотря на тот факт, что соперник у народной команды в третьем квалификационном раунде не такой сильный, как у «Краснодара», эксперты очень осторожны в оценках. В противостоянии «Тун»—«Спартак» нельзя быть уверенным ни в чем, уверен бывший футболист, а ныне тренер Олег Карнаухов: «На бумаге, конечно, “Спартак” сильнее. Но то, что сейчас происходит в нем, эта перестройка не дает такого оптимизма. И очки в коэффициенте надо нам набирать. Надеюсь, что “Спартак” обойдет “Тун”, а дальше, мне кажется, будет чуть легче».

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Может быть, перед ответными встречами российских команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы риторика изменится, но пока большинство верит в «Краснодар», а по поводу игры «Спартака» скептиков гораздо больше, чем оптимистов.