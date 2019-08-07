«Единая Россия» вновь займет первую строчку в бюллетене на выборах в Госсовет Татарстана

ЦИК Татарстана провел жеребьевку по размещению наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Госсовет республики. В жеребьевке участвовалио семь политических партий, чьи списки кандидатов были допущены до выборов. Представители по очереди брали со стола конверты с порядковыми номерами.

Первую строчку в бюллетене получила «Единая Россия» (ее представитель Андрей Кондратьев подошел к столу первым), вторую — Российская партия за социальную справедливость, третью — КПРФ, четвертую — «Коммунисты России», пятую — «Справедливая Россия». Шестое место досталось Партии роста, последнее — ЛДПР.

«Единая Россия» занимает первое место в бюллетене на выборах в Госсовет третий раз подряд. Господин Кондратьев также вытянул конверт с первым номером в 2014 году. Первое место в бюллетене у единороссов было и в 2009 году.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября 2014 года. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"