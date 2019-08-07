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Agent Provocateur обновляет линию косметики

Этим летом поклонницы британского бренда Agent Provocateur смогут пополнить свою коллекцию косметическими продуктами, вдохновленными бельевыми бестселлерами марки. В линию Agent Provocateur Beauty вошли помада, блеск, плампер и прозрачный контур для губ, жидкий полупрозрачный бронзатор и рассыпчатая мерцающая пудра для тела. Помады выходят в двух линиях — с матовым и глянцевым покрытием (каждый из них в трех оттенках), бальзам обладает масляной блестящей текстурой и призван будет питать и разглаживать кожу губ, а плампер придаст им дополнительный объем. Флаконы косметических средств будут выполнены в классическом «провокационном» розовом цвете и украшены логотипом компании.

Коллекция косметики Agent Provocateur Beauty уже доступна в фирменных бутиках бренда и на официальном сайте марки.

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