ГИБДД усматривает нарушения в поездке нижегородца на картонном Gelandewagen

Управление ГИБДД по Нижегородской области проводит проверку по факту возможных нарушений нижегородским блогером и пранкером Ильей Молодцовым правил дорожного движения. Несколько дней назад нижегородец опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором запечатлено, как он катается по дорогам на велосипеде, к которому прикреплен сделанный из картона кузов автомобиля Gelandewagen.

Сотрудники госавтоинспекции сообщили “Ъ-Приволжье”, что в действия Ильи Молодцова могут быть усмотрены нарушения правил дорожного. В частности, на видеозаписи видно, как Илья Молодцов пересекает сплошную полосу. Кроме того, нарушением может быть размер самого картонного автомобиля, если он не соответствует габаритам груза, который можно перевозить по дорогам, отмечают в ГИБДД. Для того, чтобы установить этот факт, полицейским придется провести замеры картонного Gelandewagen. Если нарушения будут зафиксированы, может быть возбуждено административное дело.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции и полиции планируют провести мероприятия, чтобы установить точное время и место событий, отсмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения. Если будут зафиксированы нарушения, собранные материалы направят в суд для рассмотрения административного дела.