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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Чартерные программы Coral Travel на Кубу и в Доминикану начинаются в августе

Туроператор Coral Travel благодаря трем новым Boeing 777-300 у своего основного партнера по авиаперевозкам — авиакомпании Royal Flight в нынешнем году кардинально усилит свое присутствие на Карибах. Чартеры с туристами полетят на Кубу и в Доминикану.

Первый рейс в Пунта-Кану уже состоялся 3 августа со 100-процентной загрузкой. Первый рейс на Кубу вылетит из аэропорта Шереметьево 10 августа.

Доминиканская Республика и Республика Куба — новые для Royal Flight направления на карте маршрутов. Полеты по данным направлениям стали возможными благодаря пополнению парка воздушных судов авиакомпании дальнемагистральными Boeing 777-300ER с полноценным бизнес-классом.

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