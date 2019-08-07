Чартерные программы Coral Travel на Кубу и в Доминикану начинаются в августе

Туроператор Coral Travel благодаря трем новым Boeing 777-300 у своего основного партнера по авиаперевозкам — авиакомпании Royal Flight в нынешнем году кардинально усилит свое присутствие на Карибах. Чартеры с туристами полетят на Кубу и в Доминикану.

Первый рейс в Пунта-Кану уже состоялся 3 августа со 100-процентной загрузкой. Первый рейс на Кубу вылетит из аэропорта Шереметьево 10 августа.

Доминиканская Республика и Республика Куба — новые для Royal Flight направления на карте маршрутов. Полеты по данным направлениям стали возможными благодаря пополнению парка воздушных судов авиакомпании дальнемагистральными Boeing 777-300ER с полноценным бизнес-классом.