Александр Головин выиграл трофейный череп Philipp Plein

В Монако прошел коммерческий футбольный турнир Philipp Plein CUP, который организовала компания Philipp Plein. Товарищеская встреча итальянцев из «Сампдории» и монегасков из «Монако» проходила на легендарном стадионе «Луи II». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды «Монако». В качестве награды кубок в виде гигантского блестящего черепа, символа марки Philipp Plein, победителям вручили лично дизайнер Филипп Пляйн и вице-президент «Монако» Олег Петров. Трофей стал первым для российского полузащитника «Монако» Александра Головина в составе французского клуба. Напомним, за его трансфер клуб из чемпионата Франции заплатил €30 млн.

Дизайнер Philipp Plein

Philipp Plein — официальный «модный партнер» клуба «Монако» с июня 2018 года, спонсорское соглашение распространяется на ближайшие три года. Марка неоднократно поддерживала футбольные клубы. Так, Philipp Plein был модным спонсором «Рома» в 2012 г., летом этого года было заключено также трехлетнее соглашение с клубом «Монца». В одежде и аксессуарах Phlilipp Plein были замечены такие футболисты, как Лео Месси, Криштиану Роналду, Мауро Икарди и другие.