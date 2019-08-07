Давшая взятку бывшему курскому вице-губернатору фирма оштрафована на 10 млн рублей

ООО «Строительная компания "Своя квартира"» оштрафовано на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) бывшему вице-губернатору Курской области Василию Зубкову. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Напомним, экс-чиновника осудили за получение особо крупной взятки. Как установил суд, в 2015 году в обмен на гараж стоимостью 1,3 млн руб. Василий Зубков согласился помочь руководителю «Своей фирмы» Александру Филимонову узаконить самовольно построенный жилой дом. Бизнесмен также был осужден. В августе 2018 года суд первой инстанции приговорил Василия Зубкова к двум годам колонии строгого режима и 1,3 млн руб. штрафа, Александр Филимонов получил идентичное наказание.

В октябре того же года Курский облсуд ужесточил приговоры: экс-чиновник получил четыре года лишения свободы и 5,7 млн руб. штрафа, а бизнесмен — три года и 5,7 млн руб. штрафа. «Согласно федеральному закону "О противодействии коррупции", если от имени или в интересах юрлица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к юрлицу могут быть применены меры ответственности»,— рассказали в прокуратуре. Там добавили, что сумма штрафа в размере 10 млн руб. уже возвращена в бюджет.

Подробнее об уголовном деле Василия Зубкова читайте в материале “Ъ” «Два года вместо девяти».

Александр Прытков